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Власть

В Кыргызстане предлагают сократить число лицензируемых видов деятельности

В Кыргызстане предлагают сократить число лицензируемых видов деятельности. Об этом сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша министр экономики Артем Новиков.

По его словам, за последние три года изменилась нормативная правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность. Лицензию выдают на деятельность, а разрешение — на отдельный вид действий в процессе деятельности. Существуют различия между ними при выдаче, переоформлении, проведении контроля, по основаниям отказа в выдаче.

«В связи с этим необходимо четко разделить лицензии и разрешения в целях юридически верного изложения и установления обоснованных требований к ним», — пояснил Артем Новиков.

Он добавил, что Минэкономики предлагает сократить число лицензируемых видов деятельности с 66 до 62, а разрешений — с 33 до 26. Кроме того, будет введена автоматизированная информационная система выдачи лицензий и разрешений в электронном виде.
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