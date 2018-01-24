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Власть

Депутаты отказываются включать в состав дисциплинарной комиссии бывших судей

Депутаты Жогорку Кенеша отказываются включать в состав дисциплинарной комиссии при Совете судей бывших судей. Сегодня парламентарии должны сформировать ее состав.

Однако при обсуждении выяснилось, что два кандидата работали судьями. Депутаты увидели в этом конфликт интересов, отметив, что «ворон ворону глаз не выклюет».

Депутат Исхак Масалиев спросил у бывших судей, как они намерены работать в комиссии. «Как вы будете критиковать коллег? Не получится ли, что вы будете защищать их? Можете вы дать гарантию, что, несмотря на родственные и дружеские связи, будете открыто говорить об их недостатках? Не секрет, что суды исполняют чьи-то заказы», — сказал депутат.

Кандидаты отметили, что если их утвердят, не будет никакой солидарности. Каждый член комиссии должен иметь свою позицию.
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