Депутаты отказываются включать в состав дисциплинарной комиссии бывших судей

Депутаты Жогорку Кенеша отказываются включать в состав дисциплинарной комиссии при Совете судей бывших судей. Сегодня парламентарии должны сформировать ее состав.

Однако при обсуждении выяснилось, что два кандидата работали судьями. Депутаты увидели в этом конфликт интересов, отметив, что «ворон ворону глаз не выклюет».

Депутат Исхак Масалиев спросил у бывших судей, как они намерены работать в комиссии. «Как вы будете критиковать коллег? Не получится ли, что вы будете защищать их? Можете вы дать гарантию, что, несмотря на родственные и дружеские связи, будете открыто говорить об их недостатках? Не секрет, что суды исполняют чьи-то заказы», — сказал депутат.

Кандидаты отметили, что если их утвердят, не будет никакой солидарности. Каждый член комиссии должен иметь свою позицию.