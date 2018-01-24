Депутаты Жогорку Кенеша вновь спорят с главой Национального банка, приносит ли освобождение банков от НДС ожидаемый эффект.

По словам Гульшат Асылбаевой, безналичная масса не увеличилась. Закон работает неэффективно. Поэтому продлять срок его действия нет необходимости.

Однако Толкунбек Абдыгулов возразил ей, что за время действия освобождения от уплаты НДС на банковское оборудование количество банкоматов увеличилось на 385.

«В 2015 году межбанковские платежи составили 1,8 миллиарда сомов. В 2016-м они уже выросли до 4,9 миллиарда сомов. Государственная политика проводилась правильная», — отметил глава Нацбанка.

Напомним, Нацбанк предлагает продлить освобождение от НДС импорта банковского оборудования на пять лет — до 31 декабря 2022 года.