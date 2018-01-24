Интрига сохраняется. Сроки съезда партии СДПК вновь сдвигаются

Съезд СДПК вновь переносится. По предварительным данным, теперь на апрель. Об этом ИА «24.kg» сообщил член политсовета организации, лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов.

По его словам, председатель у политической организации социал-демократов есть – экс-президент страны Алмазбек Атамбаев.

«Нам осталось только провести голосование и утвердить его официально. Вероятно, также будут внесены поправки в устав партии», – сказал Иса Омуркулов.

Съезд СДПК переносится несколько раз. Предстоящий форум политической организации вызывает интерес, поскольку многие ожидают от ее лидера Алмазбека Атамбаева программных заявлений.

Ранее депутат парламента Марат Аманкулов сообщал, что съезд планировался на конец февраля.

Будучи на посту главы государства, Алмазбек Атамбаев, у которого заканчивался президентский срок, заявил журналистам, что остается в политике и займется обновлением партии. Экс-президент также отметил, что на будущих парламентских выборах возглавит партийный список СДПК.