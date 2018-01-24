Депутат призывает привлечь к ответственности чиновников за неточный прогноз ВВП

Депутат Жогорку Кенеша призывает привлечь к ответственности чиновников за неточный прогноз ВВП. Об этом сегодня на заседании сообщила Махабат Мавлянова.

По ее словам, ежегодно составляется прогноз по валовому внутреннему продукту. Однако реальные цифры не совпадают с прогнозом.

«Кто ответит, что прогнозы не реализуются? В 2015-2016 годы было выпадение», — сказала Махабат Мавлянова.

Министр экономики Артем Новиков пояснил, что во всем мире есть отклонения от прогноза. «Конъюнктура меняется, влияют как внешние, так и внутренние факторы. Отклонение наблюдается до одного процента. Если 5-10 процентов, тогда нужно было бы рассматривать ответственность сотрудников, готовивших прогноз», — отметил он.