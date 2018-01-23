Кыргызские чиновники будут учиться инновациям в Индии

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе встретился с государственным министром иностранных дел Индии Мушабаром Джавад Акбаром. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Премьер-министр отметил возможности для двустороннего сотрудничества по двум направлениям. Это обмен опытом в реализации программ «Таза коом» и Digital India и обучение кыргызских госслужащих цифровым навыкам.

«Индия готова оказать содействие в реализации проекта «Таза коом». Мы готовы работать поэтапно по всем направлениям», — сказал Мушабар Джавад Акбар.