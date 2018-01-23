Если не прекратят, введу прямое госуправление. Президент о депутатских играх

Сегодня на первом заседании рабочей комиссии, созданной в рамках указа об объявлении 2018-го Годом развития регионов, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков признал, что некоторые местные кенеши продемонстрировали свою неспособность и беспомощность в вопросе избрания глав айыл окмоту или мэров городов.

«Хотел бы отдельно остановиться на вопросе относительно местного самоуправления. Были случаи, когда никак не могли избрать председателя местного кенеша! Отсюда вытекает необходимость роспуска местного кенеша и проведения новых выборов. А это, в свою очередь, упирается в необходимость привлечения дополнительных средств, времени и ресурсов», — сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков признал откровенно, что выбор руководителей местной исполнительной власти превращается в игры, которые наносят урон деятельности государства.

Если депутаты местных кенешей не способны решить вопросы местного уровня, возникнет необходимость введения прямого государственного управления на период полномочий неспособного кенеша путем назначения государственного полномочного представителя для урегулирования подобной ситуации. Сооронбай Жээнбеков

Он напомнил, что возможность введения прямого государственного управления предусмотрена в законодательстве, но до сих пор ни разу не была применена.

«Видимо, настало время для использования данного инструмента управления», — заключил президент.