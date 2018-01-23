Аскарбек Шадиев обещает до осени убрать все маршрутки из центра Бишкека

Все микроавтобусы, курсирующие в центре Бишкека, до осени будут выведены. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, отвечая на вопросы членов парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Чиновник отметил, что правительство в этом намерении будет решительно.

По словам Аскарбека Шадиева, планируется привезти 350 автобусов.

Даст бог, до сентября. И до осени мы выведем микроавтобусы из центра Бишкека. Аскарбек Шадиев