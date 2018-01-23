Президент о развитии регионов: Откуда больше депутатов,туда больше и вкладывают

«Что скрывать: из какого региона больше депутатов и чиновников, туда и уходит поток капитала. Усилилось региональное лобби. А остальные регионы отстают. Нарушен баланс развития», — заявил сегодня на первом заседании рабочей группы, созданной в рамках указа об объявлении Года развития регионов, президент страны Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, если не изменить политику развития регионов, разрыв между ними будет только нарастать.

Сооронбай Жээнбеков признал, что развитие страны стало зависеть только от одного-двух регионов.

Президент объявил 2018-й в Кыргызстане Годом развития регионов.