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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша помогут обманутым дольщикам вернуть жилье

Депутаты Жогорку Кенеша помогут обманутым дольщикам вернуть жилье. Об этом сегодня на выездном заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил его председатель Марат Аманкулов.

По его словам, многие бишкекчане вложили деньги в строительство жилья, однако оно превратилось в долгострой. «Мы должны принимать такие законы, которые защищают права дольщиков», — сказал Марат Аманкунов.

Жители бишкекского многоэтажного дома № 127 на улице Уметалиева рассказали, что в 2011 году подали заявление в компанию «Иска строй», составили договор. Дом должны были сдать в эксплуатацию в 2013 году.

«Строительство завершилось только в 2015 году. Нам пришлось въехать в дом. Все проемы, где проходили коммуникации, не были закрыты. Два года не было отопления. Неделями не было света. В двух кварталах от мэрии творилось такое безобразие. Мы требуем, чтобы дом ввели в эксплуатацию, чтобы мы могли создать ТСЖ и управлять им», — рассказали они.

Кроме того, проблемы возникли и у жителей Аламудунского района. Марат Ананкулов попросил акима отчитаться, но его не оказалось на месте. «Мы его приглашали. Начиная с местной власти такое отношение к людям, о чем тогда можно говорить», — констатировал Марат Аманкулов.
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