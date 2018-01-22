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Власть

Подругу лидера КНДР отправили налаживать отношения с Южной Кореей

Фото NDTV. Певица Хен Сон Воль

Певица Хен Сон Воль, которой приписывают роман с лидером КНДР Ким Чен Ыном, возглавила северокорейскую делегацию, приехавшую в Южную Корею для осмотра олимпийских объектов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Как отмечается, одна из самых влиятельных женщин КНДР лично проверяет площадку для выступления ее подшефных ансамблей во время Олимпиады-2018.

Комиссия состоит из семи человек. Они посетили Сеул, а затем на скоростном поезде перебазировались в Каннын, находящийся в провинции Канвондо на востоке Кореи. От общения с прессой северокорейцы наотрез отказываются. Так, на просьбу одного из журналистов поделиться впечатлениями от поездки певица лишь улыбнулась, ничего не сказав.

Хен Сон Воль руководит оркестром Samjiyon и женской музыкальной группой Moranbong​. Несколько лет назад южнокорейские СМИ распространили ложную информацию о публичной казни певицы.

Отметим, что 17 января КНДР и Южная Корея договорились выйти на церемонию открытия зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане под одним флагом. Объединение двух команд, пусть и чисто символическое, состоится впервые со времен Турина-2006 и всего в четвертый раз в истории.
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