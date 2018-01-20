Критика Минсельхоза. Премьер ждет от депутатов конкретных предложений

Премьер-министр Сапар Исаков высказался после критики депутатов фракции СДПК в адрес руководства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Глава правительства отметил, что в Минсельхозе и аграрном секторе в целом уже начаты реформы. Они касаются как пересмотра функций ведомства и повышения эффективности его работы в рамках программы «Таза коом», так и создания условий для работы фермеров. Речь идет об усилении экспортного потенциала страны, повышении конкурентоспособности местных производителей и их выхода на новые рынки. Большие усилия направлены на создание эффективных сельскохозяйственных кооперативов.

Для интеграции в мировую аграрную экономику нужно достичь производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Для этого производимая продукция должна обходиться дешевле, качество и производительность труда — выше. Сапар Исаков

«Этих показателей можно достичь путем организации переработки, транспортировки и реализации производимой продукции, введением современной техники и оборудования, созданием производственных и потребительских кооперативов, осуществляемых инвестиции и формированием кооперационных связей между ними. Это одна из лучших мировых практик для создания наиболее благоприятных условий для работы фермеров», — уверен Сапар Исаков.

Премьер-министр добавил, что после всестороннего анализа будет принято взвешенное и обоснованное решение по сокращению госаппарата, в том числе и в Министерстве сельского хозяйства. Кроме того, уже идет активная работа по привлечению инвестиций в аграрный сектор. В том числе средства находят для строительства логистических хабов, ветеринарных и фитосанитарных лабораторий.

На сегодня в Кыргызстане построены четыре новые ветеринарные лаборатории. Еще 12 лабораторий дополнительно реконструировали. Завершена работа по реконструкции двух фитосанитарных лабораториях. Еще одну модернизируют.

Проведена большая работа в рамках ЕАЭС. Российско-Кыргызский фонд развития кредитует малый и средний бизнес в аграрном секторе. Но при этом премьер-министр согласился, что многие проблемы, озвученные депутатами действительно имеют место быть.

«Согласны, что есть большие недостатки в работе по развитию аграрного сектора, копившиеся годами. Правительство открыто для предложений со стороны депутатов по улучшению работы соответствующих госорганов и готово провести соответствующие консультации с заинтересованными сторонами. Хотелось бы в этой связи получить конкретные предложения», — заключил Сапар Исаков.