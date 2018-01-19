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Власть

Наибольшее число жертв ДТП — на дорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт

Больше всего жертв зафиксировано в ДТП на дорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сегодня сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Канат Джумагазиев.

По его данным, на этих дорогах в 2017 году погибли 578 граждан.

Депутаты отметили, что правительству надо пересмотреть план проекта «Умный город» и в первую очередь установить камеры видеофиксации на дорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт.
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