Больше всего жертв зафиксировано в ДТП на дорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сегодня сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Канат Джумагазиев.

По его данным, на этих дорогах в 2017 году погибли 578 граждан.

Депутаты отметили, что правительству надо пересмотреть план проекта «Умный город» и в первую очередь установить камеры видеофиксации на дорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт.