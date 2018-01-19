Депутаты критикуют правительство за выбор компании Huawei для «Умного города»

Правительство доверилось международному авторитету китайской компании Huawei, и прежде чем подписать договор, два месяца вели переговоры. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил вице-премьер-министр Даир Кенекеев.

Однако депутаты не разделяют оптимизма чиновников. Депутат Жыргалбек Турускулов поинтересовался, почему безопасность крупных городов КР правительство доверило китайской компании, с которой многие страны мира отказались работать.

«США, Австралия, Индия отказались работать с Huawei, так как считают, что компания наносит урон их национальной безопасности», — заявил нардеп.

Вице-премьер-министр заверил, что у компании хороший международный авторитет и она имеет опыт работы с крупными многомиллионными городами мира.

«Они обслуживают Шанхай, Гуанчжоу, а также Дубай. Huawei имеет большой авторитет в международной сфере. Huawei — один из мировых лидеров по производству телекоммуникационного оборудования. Штат сотрудников компании, которая представлена на всех континентах, насчитывает 170 тысяч. Согласно оценкам экспертов, продукцией и сервисами компании пользуется треть населения земного шара. Не буду рекламировать остальные их возможности. Мы также знаем, что компания находится под контролем правительства Китая», — сказал Даир Кенекеев.