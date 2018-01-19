Почти в 2 миллиона сомов обошлась госбюджету новая форма гаишников

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) потратило на новую форму 1 миллион 700 тысяч сомов. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» глава ведомства Канат Джумагазиев.

Он признал, что некоторые сотрудники управления вынуждены шить форму за свой счет.

«Мы обеспечили в первую очередь тех, кто несет службу на улице», — сказал Канат Джумагазиев. Он посетовал, что средств не хватает, и поэтому многие инспекторы за свой счет меняют обмундирование.

По мнению депутата Жыргалбека Турускулова, таким образом ГУОБДД только поощряет коррупцию.

«Вы говорите своим сотрудникам: находите деньги, приобретайте форму. А как они находят деньги, мы знаем», — сказал депутат.

Начальник ГУОБДД отметил, что они работают усердно, выявляя в день по три тысячи нарушений ПДД.