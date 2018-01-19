«Умный город». Через 1,5 года Бишкек и Ош будут оснащены видеофиксацией

В рамках проекта «Умный город» Бишкек и Ош в течении полутора лет полностью оснастят новейшим оборудованием видеофиксации. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика —Ата Журт» сообщил вице-премьер-министр Даир Кенекеев.

По его словам, сейчас правительство ждет техническое обоснование от компании-инвестора.

«Проект стоимостью $60 миллионов рассчитан на пять лет. За полтора года Huawei и соинвесторы Beijing China Veterns Lingxin Capital Management и ОсОО «Ака минералз энд майнинг» должны установить видео- и фотокамеры в городах Бишкеке и Оше. Число камер будет известно после передачи правительству технического обоснования. Думаю, будет не менее 150-200 тысяч камер. Также инвестор должен обучить наших специалистов», — рассказал вице-премьер.