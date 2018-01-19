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Власть

Ни один чиновник и депутат пока не сдали единую налоговую декларацию

В Кыргызстане в начале января стартовала кампания по сдаче единой налоговой декларации.  Как сообщили сегодня ИА «24.kg» в Государственной налоговой службе, ни один чиновник или депутат парламента пока не отчитался о своих доходах и расходах.   

В ведомстве ожидают, что предварительные данные об отчетах госслужащих появятся после 5 февраля. В ГНС напоминают: срок подачи декларации истекает 1 апреля. 

С 2018 года лица, замещающие или занимающие государственную и муниципальную должность, должны представлять декларацию в электронном виде в налоговые органы, тогда как ранее они сдавали декларацию о доходах и расходах в Государственную кадровую службу, а Единую налоговую декларацию — в ГНС.

За несвоевременное представление ЕНД предусмотрен административный штраф в 2 тысячи сомов для физических лиц и 10 тысяч сомов — для юридических.
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