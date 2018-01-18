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Власть

Регионам дадут больше власти. Но и ответственности потребуют тоже

Президент Кыргызстана намерен делегировать главам регионов больше власти. Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

По мнению главы государства, для динамичного развития регионов им не хватает полномочий и усиления обратной связи с центром.

Решено образовать рабочую группу по совершенствованию законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении.

Не позднее 1 мая 2018 года она должна разработать и представить предложения по изменению законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении, других нормативных правовых актов КР, предусматривающие значительное усиление роли и ответственности местных государственных администраций и органов местного самоуправления в вопросах управления подведомственными территориями.

Напомним, 2018-й в Кыргызстане объявлен Годом развития регионов.
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