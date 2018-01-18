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Власть

Что будет с туристом, сорвавшим цветок, занесенный в Красную книгу Кыргызстана

Депутат парламента Экмат Байбакпаев выступил с предложением увеличить штрафы за хранение, ввоз и вывоз краснокнижных животных и редких растений, занесенных в Красную книгу. В Жогорку Кенеше сегодня обсуждают поправки в Административный и Уголовный кодексы. 

Предлагается установить следующие штрафы: размером 10 тысяч сомов для физического лица, 20 тысяч заплатит чиновник, а компания, которая провозит запрещенный груз, должна будет выплатить 200 тысяч сомов.

Депутаты также предлагают ужесточить уголовное наказание за контрабанду — вплоть до 12 лет лишения свободы.

«20 или 10 тысяч сомов — это же копейки. Что такое для контрабандиста 10 тысяч сомов!» — сказал Экмат Байбакпаев.

Представители ГТС пояснили, что штраф будет зависеть от стоимости и объема незадекларированного товара, а указанные ставки — минимальные.

Депутат Кенжебек Бокоев озадачен, почему нужно сажать в тюрьму туриста, если он, к примеру, не знал, что то или иное растение охраняется Красной книгой, и просто сорвал его для своего гербария. Чиновники ГТС объяснили, что в таком случае он срок не получит, но будет оштрафован.
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