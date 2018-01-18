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Власть

Чего больше всего не любит Владимир Путин. Признание его пресс-секретаря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин больше всего не любит лжи и некомпетентности. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Фрагмент передачи ведущая программы опубликовала на своей странице в Instagram.

«Лжи и некомпетентности», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, чего больше всего не любит президент.

Программа с участием пресс-секретаря президента РФ выйдет в эфир в воскресенье вечером на телеканале «Россия-1».
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