Чего больше всего не любит Владимир Путин. Признание его пресс-секретаря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин больше всего не любит лжи и некомпетентности. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
Фрагмент передачи ведущая программы опубликовала на своей странице в Instagram.
«Лжи и некомпетентности», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, чего больше всего не любит президент.
Программа с участием пресс-секретаря президента РФ выйдет в эфир в воскресенье вечером на телеканале «Россия-1».