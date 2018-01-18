Чего больше всего не любит Владимир Путин. Признание его пресс-секретаря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин больше всего не любит лжи и некомпетентности. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Фрагмент передачи ведущая программы опубликовала на своей странице в Instagram.

«Лжи и некомпетентности», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, чего больше всего не любит президент.

Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) Янв 17, 2018 at 12:17 PST

Программа с участием пресс-секретаря президента РФ выйдет в эфир в воскресенье вечером на телеканале «Россия-1».