Незаконные постройки вдоль придорожных полос снесут

Постройки, в том числе жилые дома, торговые палатки и павильоны, расположенные вдоль придорожных полос, если они будут угрожать безопасности движения, снесут. Об этом заявил сегодня в парламенте глава Министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

На рассмотрение палаты в первом чтении представлены изменения в Закон «Об автомобильных дорогах», чтобы привести документ в соответствие с нормами технического регламента ЕАЭС.

Чиновник пояснил, что речь идет о новых дорогах, которые в обязательном порядке будут предусматривать наличие придорожной полосы. Член фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев спросил, будет ли возмещен ущерб при демонтаже таких сооружений и есть ли уже расчеты, хотя бы предварительные. Выяснилось, что нет.

Мы все подсчитаем. Компенсация будет только в том случае, если дом, торговый киоск или кафе возведены законно. Жамшитбек Калилов

Он добавил, что размер придорожной полосы будет зависеть от категории дороги. Министр подчеркнул, что наличие такой полосы — одно из требований техрегламента ЕАЭС.