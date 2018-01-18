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Власть

Незаконные постройки вдоль придорожных полос снесут

Постройки, в том числе жилые дома, торговые палатки и павильоны, расположенные вдоль придорожных полос, если они будут угрожать безопасности движения, снесут. Об этом заявил сегодня в парламенте глава Министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

На рассмотрение палаты в первом чтении представлены изменения в Закон «Об автомобильных дорогах», чтобы привести документ в соответствие с нормами технического регламента ЕАЭС.

Чиновник пояснил, что речь идет о новых дорогах, которые в обязательном порядке будут предусматривать наличие придорожной полосы. Член фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев спросил, будет ли возмещен ущерб при демонтаже таких сооружений и есть ли уже расчеты, хотя бы предварительные. Выяснилось, что нет.

Мы все подсчитаем. Компенсация будет только в том случае, если дом, торговый киоск или кафе возведены законно.

Жамшитбек Калилов

Он добавил, что размер придорожной полосы будет зависеть от категории дороги.  Министр подчеркнул, что наличие такой полосы — одно из требований техрегламента ЕАЭС. 
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