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Власть

Премьер-министр поручил в ускоренном порядке решить проблемы города Ош

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков провел совещание по обсуждению перспективных планов развития города Ош и поручил в ускоренном порядке решить проблемы Южной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, мэр Оша Айтмамат Кадырбаев представил информацию о структуре регионального валового продукта, объеме привлеченных инвестиций, исполнении местного бюджета за 2017 год и основных социально-экономических показателях.

Подробно мэр остановился и на конкретных проблемах города:

  • строительстве и реконструкции дорог;
  • модернизации простаивающих предприятий и ТЭЦ;
  • улучшении санитарной ситуации;
  • завершении недостроенных зданий социальных объектов;
  • строительстве дамбы для обеспечения доступа горожан к чистой питьевой воде;
  • реконструкции ирригационных объектов.

Премьер-министр подчеркнул, что за небольшой период времени мэрии Оша удалось достичь значительных результатов по благоустройству и улучшению инфраструктуры города.

Ош является примером для многих городов республики. Чувствуются позитивные изменения в жизнедеятельности горожан. Необходимо и дальше работать над повышением их благосостояния.

Сапар Исаков

По итогам совещания глава правительства поручил оперативно принять необходимые меры по решению озвученных проблем. В том числе рассмотреть возможность привлечения донорской помощи. Кроме того, поручено разработать детальный план мероприятий по реализации перспективных планов развития Оша.

«В связи со стартом в ближайшее время реализации проекта «Умный город», Министерству транспорта и дорог совместно с муниципалитетом поручено оперативно провести работы по реконструкции внутренних дорог города, улучшению придорожной инфраструктуры. Мэрии поручено обратить особое внимание на улучшение систем освещения улиц по единому стандарту Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.
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