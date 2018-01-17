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Власть

Электронные трудовые книжки предлагают внедрить в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают перейти в Кыргызстане на электронные трудовые книжки. С такой идеей выступили сегодня на заседании Дастан Бекешев и Эльвира Сурабалдиева.

Дастан Бекешев подчеркнул, что многие постсоветские страны, в том числе Россия, Узбекистан и Казахстан, переходят на электронные трудовые книжки. В Европе и США вообще нет такого понятия. 

Если мы не задумаемся об этом, то отстанем. Если человек в России представит бумажную трудовую книжку, которая у нас сейчас, ему просто скажут, что он показывает документ прошлого века.

Дастан Бекешев

С коллегой согласилась и депутат Эльвира Сурабалдиева.

«Разные ситуации могут быть. Есть случаи, когда люди теряют трудовые книжки, а кто-то не может получить ее из-за того, что испортились отношения с руководством. Иногда ведь работникам даже приходится судиться», — высказалась Эльвира Сурабалдиева. 

Председатель Соцфонда Тенизбек Абжапаров сообщил, что ведомство может реализовать эту идею.

«У нас есть база данных физических и юридических лиц. Но проблема не только в Соцфонде. Все должно быть взаимосвязано с другими министерствами и ведомствами», — отметил Тенизбек Абжапаров.
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