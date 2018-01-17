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Власть

В секретариате «Республика — Ата Журт» не знают, как исполнить требование ЦИК

В секретариате партии «Республика — Ата Журт» не знают, как исполнить требование ЦИК о подаче правильно оформленного заявления Омурбека Бабанова об отказе от депутатского мандата.

Как пояснили ИА «24.kg», его помощники не знали, что заявление должно быть написано собственноручно или нотариально заверено.

«Пока мы не знаем, как решить этот вопрос и выполнить все действия согласно процедуре отказа от мандата. Но в ближайшее время все моменты будут урегулированы», — заверили в секретариате.

Накануне в ЦИК поступило заявление от Омурбека Бабанова, в котором было указано, что он добровольно слагает с себя депутатские полномочия. Однако Центризбирком отказался рассмотреть его.

«Нам нужен официальный документ. Мы не можем основываться при принятии решения на публикациях в соцсетях», — пояснил ИА «24.kg» зампредседателя комиссии Абдыжапар Бекматов.

Ранее Омурбек Бабанов заявил, что уходит из политики и сдает мандат депутата Жогорку Кенеша. 
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