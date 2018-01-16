Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, стороны обсудили перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Всемирным банком на ближайшие годы, обменялись мнениями о приоритетных направлениях партнерства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Всемирный банк является одним из основных партнеров по развитию Кыргызстана, и поблагодарил за оказываемую поддержку в социально-экономическом развитии страны.

Он подчеркнул, что в рамках совместного сотрудничества были реализованы проекты для укрепления таких важных секторов, как транспорт, сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, образование, государственное управление, социальная защита населения.

Фото аппарата президента Кыргызстана. Вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер

Сирил Мюллер отметил, что в Кыргызстане за годы независимости в два раза сократился уровень бедности, что отвечает задачам Всемирного банка по повышению благополучия населения.

«Итоги комплексного исследования экономики Кыргызстана, проведенного Всемирным банком, показали, что работа по сокращению бедности проведена страной успешно, и дальнейшие меры должны быть сосредоточены на развитии частного сектора и улучшении качества предоставляемых услуг для достижения роста всеобщего благополучия», — сказал он.

Кыргызстанцы имеют доступ к образованию, медицине, энергетике, теперь необходимо повысить качество предоставляемых услуг. Сирил Мюллер

Стороны также обсудили приоритеты дальнейшей работы в рамках указа президента «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов».

Сирил Мюллер подчеркнул, что Всемирный банк поддерживает комплексный и системный подход по развитию регионов, определенный в рамках указа. «Свои программы и проекты по развитию инфраструктуры в регионах мы планируем реализовать в комплексе, в целях обеспечения их большей эффективности», — сказал он.

Фото аппарата президента Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков отметил, что политика страны будет направлена на развитие малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест в регионах с учетом специализации каждого региона и кластерного подхода для снижения дисбаланса в развитии регионов и миграции населения. «Для реализации наших планов указ «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов» станет хорошим началом и подспорьем», — подчеркнул он.

Будет разработана единая комплексная программа на несколько лет вперед с учетом специфики каждого региона. Сооронбай Жээнбеков

В заключение Сооронбай Жээнбеков отметил, что для Кыргызстана очень важна поддержка Всемирного банка и других партнеров.