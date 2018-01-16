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Власть

ЦИК требует от Бабанова правильно написать заявление об отказе от мандата

ЦИК Кыргызстана не может рассмотреть заявление Омурбека Бабанова, отказывающегося от депутатского мандата. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

Уточняется, что лидер партии «Республика — Ата Журт» заявления не писал. Заявление от имени Омурбека Бабанова принесли его соратники.

«Но ЦИК не может рассматривать эту бумажку. Если Омурбек Бабанов по каким-то причинам не может собственноручно написать отказ от мандата депутата Жогорку Кенеша, то он должен нотариально заверить текст, который принесут от его имени», — пояснили в ЦИК.

«Центризбирком не может принять документы, не соответствующие законным процедурам», — добавили в ведомстве.

Ранее советник опального политика Мирсулжан Намазалиев сообщил, что Омурбек Бабанов уже подал заявление в ЦИК.
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