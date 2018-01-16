Ушел из политики или нет? Встречался ли Омурбек Бабанов с Жанышем Бакиевым

Лидер партии «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов требует от журналистов газеты «Де-факто» опровержения и просит не втягивать его в политические игры.

«Я сказал, что политикой больше не буду заниматься, и я это слово, данное всему народу, не собираюсь нарушать. Хочу попросить вас писать проверенную и достоверную информацию», — говорится в сообщении, которое Омурбек Бабанов распространил в социальной сети.

Издание «Де-факто» утверждает, что Омурбек Бабанов встретился с заочно приговоренным в Кыргызстане к пожизненному лишению свободы Жанышем Бакиевым — младшим братом беглого президента Курманбека Бакиева — и находящимся за границей экс-мэром Оша Мелисбеком Мырзакматовым.

«К большому сожалению, некоторые делают себе имя именно сейчас на распространении недостоверной информации. «Де-факто» написала лживую статью. Прошу газету дать опровержение», — требует Бабанов.

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30 декабря 2017 года стало известно, что экс-кандидат в президенты покидает большую политику.

Омурбек Бабанов попросил прощения у своих избирателей. Он также обратился к властям страны с просьбой «не использовать инструменты политического преследования против его сторонников и команды». «Если и были политические ошибки, вся ответственность лично на мне. В рядах нашей партии и нашей команды много достойных профессионалов и патриотов, для которых важен прежде всего Кыргызстан», — говорится в обращении.