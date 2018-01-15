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Власть

В правительстве определились, как развивать регионы

В правительстве обсудили меры по реализации указа об объявлении 2018 года Годом развития регионов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, в рамках серии совещаний по обсуждению перспективных планов развития регионов были утверждены планы мероприятий по всем областям страны. Премьер-министр Сапар Исаков подчеркнул, что, помимо предусмотренных мероприятий, нужно принять дополнительные меры и внести необходимые поправки в республиканский бюджет текущего года.

Правительство собирается благоустраивать и озеленять все регионы страны, реализовывать там проект «Умный город» и строить и реконструировать больницы по примеру Национального центра онкологии и гематологии.

Кроме того, глава кабмина поручил ускорить работы по обеспечению школ компьютерной техникой и завершению строительства недостроенных зданий образовательных учреждений.
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