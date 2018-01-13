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Власть

«Умному городу» быть. Депутат раскритиковал — правительство ответило

Пресс-служба правительства ответила депутату парламента Асылбек уулу Дамирбеку на критику инвестиционного соглашения, подписанного по проекту «Умный город».

Напомним, что парламентарий усомнился в успешной реализации проекта. Кроме того, нардеп считает, что Кыргызстан мог и самостоятельно реализовать проект без участия иностранных инвесторов.

В пресс-службе правительства напомнили, что Кыргызстан подписал инвестиционное соглашение с консорциумом инвесторов — компаниями Huawei, Beijing China Veterns Lingxin Capital Management и ОсОО «Ака минералз энд майнинг». Уточняется, что со-инвесторов искала сама китайская компания Huawei, так как по политике организации сама не может вкладывать инвестиции.

Согласно подписанному соглашению Huawei предоставит самое современное технологическое решение проекта «Умный город», окажет содействие в разработке проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительстве, интеграции, эксплуатационно-техническом обслуживани проекта.

В настоящее время в Кыргызстане нет местной компании, которая обладала бы необходимой экспертизой для реализации проекта.

Пресс-служба правительства

«Со-инвесторы Beijing China Veterns Lingxin Capital Management и ОсОО «Ака минералз энд майнинг» вложат инвестиции в размере $60 миллионов, которые кыргызская сторона выплатит в таком же объеме в течение пяти лет. Со-инвесторы, чья политика основана на поддержке собственных предпринимателей, а также развитии двусторонних отношений и оказании содействия развитию в других странах, не имеют финансового интереса в данном проекте. Для Beijing China Veterans Lingxin Capital Management, инвестиционного фонда, управляющего $5 миллиардами, и других со-инвесторов проект «Умный город» больше имиджевый, чем коммерческий», — заверили в кабинете министров.

В правительстве КР еще раз подчеркнули, что сбором, администрированием, а также распределением бюджета штрафов будет заниматься кыргызская сторона. Собранные средства будут потрачены на развитие городской и дорожной инфраструктуры.

Даже при наличии собственного бюджета реализовать проект «Умный город» Кыргызстан не сможет. Мы нуждаемся в помощи международных компаний с успешным опытом реализации проекта, в том числе в городах Душанбе и Дубае.

Пресс-служба правительства

«Huawei предложила нам свое самое современное технологическое решение, которое успешно сработало в Дубае. У нас такой технологии нет, и этого ноу-хау тоже нет. Huawei ставит нам интерактивные и многофункциональные камеры, в обеспечении работы которых присутствуют элементы искусственного интеллекта. Это очень современная и продвинутая система. При переговорах с Huawei и со-инвесторами мы пришли к соглашению, от которого получаем максимальный результат», — заключил глава Агентства по привлечению инвестиций Эсенкул Момункулов.
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