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Власть

ГРС — лидер по числу коррупционных фактов

В 2017 году больше всего коррупционных фактов выявлено в Государственной службе регистрации. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Турат Сагындыков.

По его словам, выявлено 28 коррупционных фактов в ГРС, в Таможенной службе — два, ГНС — три, в сфере энергетики − 16.

Возбуждено 309 уголовных дел по экономическим преступлениям в государственных органах. Ущерб составил 272 миллиона сомов.
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