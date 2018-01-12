В 2017 году больше всего коррупционных фактов выявлено в Государственной службе регистрации. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Турат Сагындыков.

По его словам, выявлено 28 коррупционных фактов в ГРС, в Таможенной службе — два, ГНС — три, в сфере энергетики − 16.

Возбуждено 309 уголовных дел по экономическим преступлениям в государственных органах. Ущерб составил 272 миллиона сомов.