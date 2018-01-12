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Власть

Обвиняются в коррупции. Пять депутатов парламента — фигуранты уголовных дел

В 2017 году в отношении пяти депутатов парламента шестого созыва и двух судей были возбуждены уголовные дела по статье «Коррупция» УК КР. Фигурантами дел по коррупции также стали один сотрудник прокуратуры, четыре руководителя министерств и ведомств. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сегодня сообщил заместитель Антикорупционной службы ГКНБ Тилек Чокморов.

По его данным, всего в прошлом году было возбуждено 210 уголовных дел по коррупции, ущерб составил 1 миллиард 448 миллионов сомов.

«Из 210 дел 72 дела по фактам злоупотребления должностным положением, 14 — по фактам вымогательства, 10 — уклонения от таможенных и налоговых платежей», — дополнил Тилек Чокморов.

Он отметил, что, несмотря на усиленную борьбу с коррупцией, кыргызстанцы по-прежнему сталкиваются с разного рода вымогательством со стороны госслужащих.
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