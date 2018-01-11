Кыргызстан вернет инвестору только вложенные в «Умный город» $60 миллионов

Правительство Кыргызстана вернет инвестору проекта только вложенные $60 миллионов. Никаких дополнительных средств не нужно. Об этом сегодня сообщил журналистам директор по развитию зарубежного бизнеса Beijing China Veterns Lingxin Capital Management Лю Бо Юй.

По его словам, компания является государственной. Основное направление ее работы — развивать бизнес за пределами КНР и направлять все усилия для помощи, если за пределами страны есть какие-то проблемы с инвестициями или финансами.

«Кроме того, мы помогаем с реализацией крупных проектов. Приоритетная ценность — развитие двусторонних государственных отношений. Но ни в коем случае не какой-то финансовый интерес», — заключил Лю Бо Юй.