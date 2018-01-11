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Власть

Неугомонные. Что успели предложить депутаты парламента за неделю 2018 года

Депутаты парламента в новом году решили порадовать кыргызстанцев креативом. Только за одну рабочую неделю они выбросили в массы ворох идей.

1Всем по ак-калпаку!

из Интернета
Фото из Интернета. Экмат Байбакпаев (в центре)

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Президента и всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак

История с ак-калпаком на собаке получила своеобразное продолжение. Парламентарий Экмат Байбакпаев довел процесс до логического завершения: разработал и вынес на общественное обсуждение законопроект о придании национальному головному убору статуса культурного символа.

Президента и всех высокопоставленных чиновников предложили обязать носить ак-калпак на официальных приемах и во время визитов за рубеж.

2Героям не место среди коньяка

из Интернета
Фото из Интернета. Кожобек Рыспаев

Другому парламентарию, Кожобеку Рыспаеву, неожиданно поперек горла встали известные бренды местных коньяков. Нет, ввести сухой закон он не предложил. А вот изменить названия — да.

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Депутат требует запретить коньяк с названиями «Манас», «Семетей», «Сейтек»

Депутат возмутился тем, что в Кыргызстане выпускают коньяк с именами героев народного эпоса. Он потребовал запретить алкогольные продукты с названиями «Манас», «Семетей» и «Сейтек».

С учетом того, что коньяки под этими названиями выпускаются не первый год и хорошо известны не только в Кыргызстане, но и за его пределами, «наблюдательности» народного избранника остается лишь позавидовать.

3Душа требует праздника

из Интернета
Фото из Интернета. Тазабек Икрамов

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Требует размаха! Тазабек Икрамов о праздновании 25-летнего юбилея сома

Депутат Тазабек Икрамов вспомнил, что в этом году отмечается 25-летие принятия первой Конституции Кыргызстана и национальной валюты — сома. Он считает, что празднования должны соответствовать дате.

«Без национальной валюты невозможно построить государство. Необходимо отметить дату на высоком уровне. Правительство должно представить данные, какие мероприятия планируются, сколько на это нужно бюджетных средств», — заявил Тазабек Икрамов.

4Одних разогнать, других возродить

из Интернета
Фото из Интернета. Дастан Бекешев

Депутат Дастан Бекешев решил вступиться за водителей общественного транспорта. Нардеп считает, что в Кыргызстане надо упразднить транспортную инспекцию.

Я вообще не понимаю, зачем нам транспортная инспекция. Я знаю, что водители маршрутных такси всегда говорят: их дважды проверяют и берут деньги за одно и то же.

Дастан Бекешев

В то же время встречное предложение поступило от полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Узарбека Жылкыбаева. Он считает, что пора возродить в регионе экологическую полицию.

У инспекторов возникают проблемы, когда они сталкиваются с вооруженными до зубов браконьерами. Ежегодно «Кумтор» будет выделять $3 миллиона. Вертолет стоит $500 тысяч. На эти деньги можно купить катера, машины, вертолет, который смогут использовать и МЧС, и экологи.

Узарбек Жылкыбаев

Мы предлагаем поступить проще: транспортную инспекцию переименовать в экологическую полицию и отправить на спасение природы Иссык-Куля.

5Уголь малоимущим не давать!

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Дастан Бекешев: Раздача бесплатного угля малоимущим — антиэкологичная мера

Депутат Дастан Бекешев запомнился и еще одной инициативой. Он отправил мэрии Бишкека предложение отказаться от практики раздачи бесплатного угля социально уязвимым гражданам. На подобные размышления депутата натолкнул окутавший столицу смог.

«Это антиэкологичная мера. Лучше пусть помогают с газификацией и возможным субсидированием цен на газ для тех же бедных жильцов. Да и вообще надо подумать о стимулирующих мерах по переводу частных домовладений на экологический вид топлива — без всяких штрафов, без принудиловки», — уверен нардеп.

6В школу — только в свете дня

из Интернета
Фото из Интернета. Кубанычбек Нурматов

Еще один парламентарий, Кубанычбек Нурматов, предложил вернуться к практике перевода часов на зимнее и летнее время. Депутат уверен, что дети должны ходить в школу в светлое время суток.

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«Дети в школу отправляются в 7 утра. На улицах темно, возрастает вероятность ДТП. Было бы правильно, если бы мы перевели время на час позже. Дети бы отправлялись в школу, когда было бы светлее», — заключил Кубанычбек Нурматов.
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