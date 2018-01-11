В Кыргызстане проблем нет. Депутаты думают, во что наряжаться

Депутаты парламента регулярно заботятся о чиновниках Кыргызстана, чтобы те прилично выглядели. Не забывают они и о себе любимых, а также о подрастающем поколении.

Ак-калпак для всех

После скандала с национальным головным убором, надетым на собачку, которая на шутливой предновогодней выставке демонстрировала наряды, депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев выступил с инициативой придать ак-калпаку статус культурного символа.

Автор предлагает обязать президента, торага ЖК, вице-спикеров, депутатов, премьер-министра, глав министерств, а также членов официальных делегаций носить ак-калпак на официальных приемах, во время визитов за рубеж на всех уровнях.

В целях популяризации и сохранения традиций и культурного фонда кыргызского народа. Экмат Байбакпаев

Войлочное изделие часто не дает покоя слугам народа. В 2014-м Кожобек Рыспаев советовал не раздаривать ак-калпаки всем подряд.

По его словам, на многих мероприятиях «и русским, и узбекам» дарят кыргызский головной убор. В результате «кто-то в них ходит в баню, а кто-то копает огород».

На званый ужин при параде

В 2012 году депутат Исмаил Исаков предлагал чиновникам на торжественные ужины для зарубежных делегаций надевать национальную одежду.

Он был убежден: такой шаг поможет укрепить кыргызскую культуру и язык.

Его коллега Дамира Ниязалиева в 2013-м предложила обязать официальных лиц носить национальную одежду в случае выезда на международные встречи.

Через полгода поправки в Закон «О государственном протоколе» она уже внесла на рассмотрение Жогорку Кенеша, аргументируя необходимостью воспитывать население в национальных традициях.

В Кувейте все государственные служащие носят национальную одежду. В Малайзии по четвергам все чиновники в обязательном порядке должны носить на работе традиционную одежду. В МИД Индии существует правило ношения традиционной одежды в рабочее время. Дамира Ниязалиева

Документ даже успели принять в первом чтении. Но в 2015-м произошла смена созывов парламента, и законопроект отклонили

За скромность во внешнем виде

В том же 2012-м нардеп Курмантай Абдиев выступил за запрет некоторых ярких цветов в одежде сотрудников аппарата. В немилости оказались и дамы в мини-юбках, с броскими украшениями.

В Туркменистане незамужние женщины носят две косы, а замужние ходят в платках. Там для сотрудников аппарата парламента предусмотрено только три цвета: темно-красный, темно-зеленый и темно-синий. Курмантай Абдиев

Без исключений к детям

Народных избранников не устраивает и внешний вид школьников. А потому Махабат Мавлянова выступила за введение дресс-кода для всех учащихся 1-11-х классов.

Школьницам запретят короткие и обтягивающие юбки, яркий, вызывающий макияж и маникюр с длинными ногтями. Мальчикам нельзя посещать занятия в рваных джинсах, футболках с «вызывающими рисунками».

Впрочем, в школах еще несколько лет назад ввели строгую форму. Видимо, депутаты давно не посещали образовательные учреждения, раз выдвигают несвоевременные инициативы.

Верхом на коне

В 2011-м депутат парламента Каныбек Иманалиев тоже озвучивал идею изменить государственный протокол при встрече высокопоставленных чиновников из-за рубежа.

В Италии, например, высокопоставленных гостей встречают всадники. Мы, как предки великого Манаса, могли бы пойти по пути Италии и организовать конников во главе с героем Бакаем. Каныбек Иманалиев

Это усилило бы уважение других стран к национальным традициям Кыргызстана, уверен депутат.

А вот на facebook люди высказывают самые разные мнения по поводу и дресс-кода с национальным колоритом, и наказания тех, кто опрометчиво надел ак-калпак на собачку. Слишком много внимания к внешним проявлениям патриотизма, считают они и шутливо восклицают: мол, хорошо, что еще юрту с собой не заставляют носить как символ родного дома.