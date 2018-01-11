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Власть

Дорогу в ущелье Чункурчак нужно перестроить. Есть опасность схода оползня

Нужно рассмотреть вопрос изменения направления дороги в ущелье Чункурчак, потому что там существует опасность схода оползня. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Аида Исмаилова.

Протяженность дороги — 1,6 километра. Там уже ранее сходил оползень. ЧП удалось предотвратить, никто не пострадал.

Как отметила депутат, сейчас дорогу расширили, потому что там находятся базы отдыха ( комплексы «Супара-2» и «Кыргыз айылы»), увеличен транспортный трафик, дорога разрушается. Может возникнуть опасность повторного схода оползня.

«Базы отдыха могут остаться под оползнем. МЧС должно ответить, насколько опасна нынешняя ситуация. Несколько лет назад оползень остановился возле комплекса «Супара». В дождливые дни накапливается дождевая вода.  Я считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о переносе дороги подальше от опасной зоны», — предложила Аида Исмаилова.
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