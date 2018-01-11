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Власть

Черный Иссык-Куль? Предприниматели вынуждены «отмечаться» у членов местных ОПГ

«На Иссык-Куле все предприниматели «отмечаются» у членов ОПГ, но заявлений об этом не пишут», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев.

Он напомнил, что на прошлой неделе в селе Бостери сгорело кафе. При этом в отношении предпринимателя были притеснения со стороны ОПГ.

«Я много раз поднимал этот вопрос. Говорил министрам внутренних дел, что никто не пишет заявления на членов ОПГ, потому что сразу после заявления им что-то поджигают. На Иссык-Куле есть такая проблема. Сколько раз я поднимал этот вопрос, но никакого сдвига нет. Предприниматели не пишут заявления, потому что знают, что есть порочная связь. Если мы это так оставим, то это не приведет ни к чему хорошему. ОПГ жестко проверяют государство. Надо проконтролировать это дело. ГКНБ сюда надо привлечь, потому что это касается национальной безопасности. В 2011 году мы выгнали отсюда ОПГ. Они сбежали. Теперь они опять ходят, подняв головы. Мы не должны об этом молчать. Иначе это ничем хорошим не закончится», — возмутился Дастан Бекешев.
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