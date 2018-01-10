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Власть

В ЖК против рекламы алкоголя на сайтах. Чиновники не знают, как с ней бороться

Депутат парламента Бахадыр Сулейманов возмутился, что представители Госагентства антимонопольного регулирования, инициирующие поправки в Закон «О рекламе», не знают, сколько в КР зарегистрировано сайтов.

По его словам, представленный чиновниками проект Закона «О рекламе» популистский, поскольку непонятно, каким образом поправки будут работать.

«Как вы собираетесь бороться с рекламой алкоголя на местных сайтах? Вы даже не знаете, сколько у нас зарегистрировано их. А российские, казахские сайты, где рекламируется всякая водка... Как вы собираетесь регулировать эти моменты? Запретить их вы же не можете», — сказал Бахадыр Сулейманов, обращаясь к антимонопольщикам.

Представители антимонопольного ведомства отметили, что будут наказывать импортеров алкогольной продукции. «Вы мой вопрос услышали? Или нет? Каких импортеров?» — продолжил возмущаться Бахадыр Сулейманов.

«Я спрашиваю, как вы намерены бороться с рекламой спиртных напитков в Интернете, это же невозможно отследить и блокировать зарубежные сайты», — добавил он.

А депутат Рыскелди Момбеков раскритиковал чиновников за то, что они не знают кыргызского языка и не могут перевести простые рекламные слоганы.

«Вы просто издевайтесь над кыргызским языком. Этот Закон «О рекламе» не нужен никому. Он же работать не будет», — сказал Рыскелди Момбеков.
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