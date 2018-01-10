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Власть

Депутаты удивились ничтожным средствам, выделенным на спорт, и требуют больше

Депутатов парламента возмутило, что бюджет Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта на 2018 год составляет всего 711 миллионов сомов.

В Жогорку Кенеше потребовали создать специальную комиссию и изыскать не меньше одного  миллиарда сомов на спорт и физическую культуру. По мнению депутатов, спикер парламента должен лично проконтролировать этот вопрос, они вспомнили также, что Дастанбек Джумабеков активно занимается спортом. 

Глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов рассказал, какая сумма предусмотрена для командировок спортсменов и их питания.

«На командировки спортсменов предусмотрено 146 миллионов сомов и 92 миллиона сомов на их питание. Этих средств, конечно, недостаточно. Ведь статья по командировочным у нас основная. Мы предлагали увеличить сумму на 30-40 миллионов сомов», — сказал он.

Стоит отметить, что госбюджет на год рассматривают и принимают сами депутаты парламента. Бюджет на 2018 год Жогорку Кенеш принял 29 ноября 2017 года.
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