ЦИК не может лишить Омурбека Бабанова мандата из-за отсутствия его заявления

ЦИК еще не лишил депутатского мандата Омурбека Бабанова. Как сообщил ИА «24.kg» член комиссии Кайрат Осмоналиев, заявление от политика не поступило до сих пор.

Ранее бывший кандидат в президенты, член Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов заявил об уходе из большой политики и сложении депутатских полномочий.

Кайрат Осмоналиев рассказал, что в ближайшие дни ЦИК может отобрать мандат у нардепа Канатбека Исаева, приговоренного 4 января Первомайским районным судом Бишкека к 12 годам тюрьмы. «Если он не обжалует приговор, вердикт первой инстанции вступит в силу через 10 дней после оглашения, и тогда Центризбирком сможет лишить Канатбека Исаева мандата, поскольку у него есть судимость», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Что касается Аиды Саляновой, как пояснил Кайрат Осмоналиев, ее могут лишить мандата после решения Верховного суда. Если он поддержит обвинительные вердикты двух первых инстанций.