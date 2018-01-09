Сооронбай Жээнбеков рассказал о недостатках избирательной системы Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Несмотря на то что из года в год улучшается избирательная система, все еще остаются отрицательные явления, такие как подкуп голосов, усиление финансового влияния на избирательный процесс, усиление распространения ложной информации. Эти явления влияют на независимый выбор избирателей», — отметил глава государства.

В этой связи он подчеркнул необходимость совершенствования избирательного законодательства в целях создания равных условий и возможностей для всех кандидатов во время выборов, в том числе независимо от их финансового состояния.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову

Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что в результате анализа имевшихся недостатков и несовершенств в избирательном законодательстве выработан ряд законодательных предложений, в том числе касающихся прозрачности финансирования со стороны кандидатов и партий, уточнения вопросов ведения агитационной деятельности.

Кроме того, она сообщила, что предлагаются поправки в законодательство об административной и уголовной ответственности в целях эффективного противодействия подкупу голосов и распространению ложных сообщений в период предвыборной агитации.