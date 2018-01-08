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Власть

В Кыргызстане проведут ревизию принятых Советом безопасности решений

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял первого заместителя секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева и поручил провести ревизию ранее принятых СБ решений и дать оценку их исполнению. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, речь, в частности, идет об указах «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики», «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти» и решении Совета безопасности «О мерах по повышению безопасности дорожного движения в КР».

Обсудили также основные направления деятельности секретариата Совета безопасности, приоритеты в сфере безопасности и планы работы на 2018 год, рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему заседанию Совбеза.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял первого заместителя секретаря Совбеза Дамира Сагынбаева

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость оперативного реагирования на обращения и жалобы граждан о неправомерных действиях государственных структур. «Ни одна жалоба не должна остаться без внимания и реакции со стороны государственных органов», — отметил глава государства.

Среди приоритетных задач президент назвал борьбу с преступностью и обеспечение безопасности граждан. «Интенсивность работы по борьбе с преступностью нельзя сбавлять, кыргызстанцы должны чувствовать себя спокойно в своих домах и быть уверенными», — подчеркнул глава государства.
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