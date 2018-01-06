Сооронбай Жээнбеков поручил составить реестр религиозных организаций Кыргызстана

Необходимо усилить работу по повышению уровня образования населения в религиозной сфере, ужесточить контроль за реализацией единой программы обучения во всех медресе и других религиозных учебных заведениях. Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с директором Государственной комиссии по делам религий Зайырбеком Эргешовым.
Отметим, встреча прошла накануне. Глава государства также отметил, что в последние годы в мире усиливается тенденция использования религиозной сферы в целях радикализации общества и распространения экстремистских и террористических идей. Эта тенденция представляет опасность и для Кыргызстана.
Госкомиссия по делам религий должна активизировать взаимодействие с религиозными организациями, Духовным управлением мусульман, органами государственной власти в регионах, Фондом развития духовной культуры «Ыйман». Необходимо разъяснять населению основы традиционной религии.Сооронбай Жээнбеков
Он подчеркнул, что государственная политика в религиозной сфере должна опираться на принципы светского государства.
Сооронбай Жээнбеков также отметил, что необходимо составить реестр религиозных организаций и учебных заведений в Кыргызстане и усилить контроль за их деятельностью для профилактики религиозного радикализма и противодействия его распространению.
Зайырбек Эргешов рассказал о реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы.
По его словам, идет работа над совершенствованием законодательной базы, регулирующей религиозную сферу страны. «Одна из основных наших задач — повышение религиозного образования населения и самих религиозных деятелей. Совместно с Фондом «Ыйман» за последние три года обучено более 2,5 тысячи имамов», — сообщил он.
Для предотвращения религиозного экстремизма Госкомиссия по делам религий также провела за 2017 год более пятисот тренингов, семинаров и международных конференций.