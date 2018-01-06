Сооронбай Жээнбеков поручил составить реестр религиозных организаций Кыргызстана

Необходимо усилить работу по повышению уровня образования населения в религиозной сфере, ужесточить контроль за реализацией единой программы обучения во всех медресе и других религиозных учебных заведениях. Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с директором Государственной комиссии по делам религий Зайырбеком Эргешовым.

Отметим, встреча прошла накануне. Глава государства также отметил, что в последние годы в мире усиливается тенденция использования религиозной сферы в целях радикализации общества и распространения экстремистских и террористических идей. Эта тенденция представляет опасность и для Кыргызстана.

Госкомиссия по делам религий должна активизировать взаимодействие с религиозными организациями, Духовным управлением мусульман, органами государственной власти в регионах, Фондом развития духовной культуры «Ыйман». Необходимо разъяснять населению основы традиционной религии. Сооронбай Жээнбеков

Он подчеркнул, что государственная политика в религиозной сфере должна опираться на принципы светского государства.

Сооронбай Жээнбеков также отметил, что необходимо составить реестр религиозных организаций и учебных заведений в Кыргызстане и усилить контроль за их деятельностью для профилактики религиозного радикализма и противодействия его распространению.

Зайырбек Эргешов рассказал о реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы.

Фото аппарата президента Кыргызстана. Директор Государственной комиссии по делам религий Зайырбек Эргешов

По его словам, идет работа над совершенствованием законодательной базы, регулирующей религиозную сферу страны. «Одна из основных наших задач — повышение религиозного образования населения и самих религиозных деятелей. Совместно с Фондом «Ыйман» за последние три года обучено более 2,5 тысячи имамов», — сообщил он.

Для предотвращения религиозного экстремизма Госкомиссия по делам религий также провела за 2017 год более пятисот тренингов, семинаров и международных конференций.