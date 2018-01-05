01:45
-5
USD 68.83
EUR 82.77
RUB 1.20
Власть

Ничего не нашли. Уголовное преследование Тайырбека Сарпашева прекращено

Все уголовные расследования в отношении бывшего главы Государственной регистрационной службы прекращены. Об этом сам Тайырбек Сарпашев заявил журналистам.

По словам экс-чиновника, обвинения, предъявленные ему ранее, не подтвердились.

Напомним, 15 июня 2017 года тогда еще глава правительства Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности руководителя ГРС.

Читайте по теме
Как продавали объект на Скрябина, 45а, принадлежащий Максиму Бакиеву

Еще в феврале 2017 года Генеральная прокуратура направила представление об освобождении Сарпашева. По данным надзорного органа, Тайырбек Сарпашев был причастен к отмене решения о запрете на реализацию участка в 1,28 гектара в Бишкеке на улице Скрябина, 45 и 45а, принадлежавшего Ульяне Пак — доверенному лицу Максима Бакиева. Факт скрытной продажи спорного земельного участка вызвал резонанс в обществе и парламенте, где позже по этому вопросу была создана депутатская комиссия.

Генеральная прокуратура также возбудила уголовное дело в отношении бывшего вице-премьер-министра и главы ГРС Тайырбека Сарпашева и других должностных лиц ведомства. Установлено, что в 2013 году проведен тендер на закупку бланков для регистрации гражданского состояния методом неограниченных торгов на сумму 8 миллионов сомов. Победителем тендера признали ОсОО «Триада-принт», однако вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дал протокольное поручение, позволяющее ГРС закупить бланки у ОАО «Учкун».
Ссылка:
просмотров: 2386
Версия для печати
Материалы по теме
Михаил Саакашвили рассказал, сколько «стоит» госпереворот на Украине
Президент Кыргызстана прокомментировал уголовное дело против Омурбека Бабанова
Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в попытке захвата власти
Сын Гульнары Каримовой заявил о том, что его мать оклеветали
Следственные органы сочли вопросы депутатов давлением на них
Уволен глава ГРС Тайырбек Сарпашев
Аида Салянова сомневается, что прокурор возбудит дело в отношении генпрокурора
Депутатская комиссия изучит уголовное дело Чудинова и Жапарова
Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Отца экс-депутата Равшана Жээнбекова вызвали на допрос по делу о мародерстве
Популярные новости
Кыргызстан. Пять чиновников, чьи карьеры нас удивили Кыргызстан. Пять чиновников, чьи карьеры нас удивили
Депутаты Жогорку Кенеша сегодня соберутся на внеочередное заседание Депутаты Жогорку Кенеша сегодня соберутся на внеочередное заседание
Омурбек Бабанов отказывается от&nbsp;депутатского мандата и&nbsp;уходит из&nbsp;политики Омурбек Бабанов отказывается от депутатского мандата и уходит из политики
Таможенный кодекс ЕАЭС. Жогорку Кенеш обвинил кабмин в «политической ошибке» Таможенный кодекс ЕАЭС. Жогорку Кенеш обвинил кабмин в «политической ошибке»
Бизнес
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!