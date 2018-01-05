Ничего не нашли. Уголовное преследование Тайырбека Сарпашева прекращено

Все уголовные расследования в отношении бывшего главы Государственной регистрационной службы прекращены. Об этом сам Тайырбек Сарпашев заявил журналистам.

По словам экс-чиновника, обвинения, предъявленные ему ранее, не подтвердились.

Напомним, 15 июня 2017 года тогда еще глава правительства Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности руководителя ГРС.

Читайте по теме Как продавали объект на Скрябина, 45а, принадлежащий Максиму Бакиеву

Еще в феврале 2017 года Генеральная прокуратура направила представление об освобождении Сарпашева. По данным надзорного органа, Тайырбек Сарпашев был причастен к отмене решения о запрете на реализацию участка в 1,28 гектара в Бишкеке на улице Скрябина, 45 и 45а, принадлежавшего Ульяне Пак — доверенному лицу Максима Бакиева. Факт скрытной продажи спорного земельного участка вызвал резонанс в обществе и парламенте, где позже по этому вопросу была создана депутатская комиссия.

Генеральная прокуратура также возбудила уголовное дело в отношении бывшего вице-премьер-министра и главы ГРС Тайырбека Сарпашева и других должностных лиц ведомства. Установлено, что в 2013 году проведен тендер на закупку бланков для регистрации гражданского состояния методом неограниченных торгов на сумму 8 миллионов сомов. Победителем тендера признали ОсОО «Триада-принт», однако вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дал протокольное поручение, позволяющее ГРС закупить бланки у ОАО «Учкун».