Ничего не нашли. Уголовное преследование Тайырбека Сарпашева прекращено

Все уголовные расследования в отношении бывшего главы Государственной регистрационной службы прекращены. Об этом сам Тайырбек Сарпашев заявил журналистам.
По словам экс-чиновника, обвинения, предъявленные ему ранее, не подтвердились.
Напомним, 15 июня 2017 года тогда еще глава правительства Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности руководителя ГРС.
Еще в феврале 2017 года Генеральная прокуратура направила представление об освобождении Сарпашева. По данным надзорного органа, Тайырбек Сарпашев был причастен к отмене решения о запрете на реализацию участка в 1,28 гектара в Бишкеке на улице Скрябина, 45 и 45а, принадлежавшего Ульяне Пак — доверенному лицу Максима Бакиева. Факт скрытной продажи спорного земельного участка вызвал резонанс в обществе и парламенте, где позже по этому вопросу была создана депутатская комиссия.
Генеральная прокуратура также возбудила уголовное дело в отношении бывшего вице-премьер-министра и главы ГРС Тайырбека Сарпашева и других должностных лиц ведомства. Установлено, что в 2013 году проведен тендер на закупку бланков для регистрации гражданского состояния методом неограниченных торгов на сумму 8 миллионов сомов. Победителем тендера признали ОсОО «Триада-принт», однако вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дал протокольное поручение, позволяющее ГРС закупить бланки у ОАО «Учкун».