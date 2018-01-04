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Власть

В Кыргызстане отменили сбор за регистрацию залога

В Кыргызстане отменили сбор за регистрацию залога. Решение приняли сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

В статье 23 Закона «О залоге» закреплено, что размеры сборов за регистрацию залога устанавливает правительство. Законом «О неналоговых платежах» не предусмотрен сбор за регистрацию залога движимого и недвижимого имущества.

В соответствии с изменениями осуществляется регистрация не движимого имущества, а права требования по исполнению обязательств в отношении движимого имущества. В связи с этим статью 23, определяющую размер сбора, признали утратившей силу.
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