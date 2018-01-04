Депутаты Жогорку Кенеша недовольны работой дорожных служб Кыргызстана. Об этом они заявили сегодня на заседании парламента.

По словам депутата Умбеталы Кыдыралиева, надо решить вопрос с дорогами, особенно с трассой Бишкек — Ош. «52 процента граждан проживает на юге. В одной колее ездят и грузовые, и легковые машины. Работы на трассе не ведутся. К примеру, в Казахстане построили 2,5 тысячи километров железной дороги. В Узбекистане развивают внутренние авиалинии. Кыргызстан же зависит от единственной дороги. Кто не исполняет свои обязанности? Нужно рассмотреть вопрос», — сказал он.

Депутат Торобай Зулпукаров добавил, что Министерство транспорта и дорог не информировало водителей о сложившейся ситуации. Многие выехали, не зная о заторе.

«Представлена недостоверная информация. Кроме того, в аэропорту не предупредили о тумане, хотя прогноз погоды можно получить за месяц. Надо дать протокольное поручение профильному комитету и рассмотреть состояние дорог и аэропортов», — отметил депутат.