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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша недовольны работой дорожных служб Кыргызстана

Депутаты Жогорку Кенеша недовольны работой дорожных служб Кыргызстана. Об этом они заявили сегодня на заседании парламента.

По словам депутата Умбеталы Кыдыралиева, надо решить вопрос с дорогами, особенно с трассой Бишкек — Ош. «52 процента граждан проживает на юге. В одной колее ездят и грузовые, и легковые машины. Работы на трассе не ведутся. К примеру, в Казахстане построили 2,5 тысячи километров железной дороги. В Узбекистане развивают внутренние авиалинии. Кыргызстан же зависит от единственной дороги. Кто не исполняет свои обязанности? Нужно рассмотреть вопрос», — сказал он.

Депутат Торобай Зулпукаров добавил, что Министерство транспорта и дорог не информировало водителей о сложившейся ситуации. Многие выехали, не зная о заторе.

«Представлена недостоверная информация. Кроме того, в аэропорту не предупредили о тумане, хотя прогноз погоды можно получить за месяц. Надо дать протокольное поручение профильному комитету и рассмотреть состояние дорог и аэропортов», — отметил депутат.
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Депутаты Жогорку Кенеша недовольны дорогами Кыргызстана
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