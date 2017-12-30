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Власть

Нурсултан Назарбаев пожелал народу Кыргызстана мира и процветания

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы КР.

«От имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым 2018 годом. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей государственной деятельности, а народу Кыргызстана — мира и процветания», — отмечено в поздравительной телеграмме президента Казахстана.

Свои поздравления направил и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и дальнейших успехов в вашей работе. Пусть Новый год будет ознаменован для вас и всего народа вашей братской страны миром, счастьем и благополучием!» — говорится в поздравительном послании.
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