Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал о планах на 2018 год

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым, торага Жогорку Кенеша Дастаном Джумабековым и председателем Верховного суда Айныш Токбаевой. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Президент поздравил всех с Новым годом, ветвям власти пожелал благополучия и успешной работы, направленной на развитие государства и повышение благосостояния кыргызстанцев.

«Несмотря на то, что уходящий год был нелегким, в целом он был положительным. 2017 год завершается ощутимым ростом и значимыми результатами во всех сферах жизни страны», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

На 2018 год стоят большие задачи, совместными усилиями будем развивать страну, укреплять стабильность и улучшать социально-экономическое положение кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства пожелал процветания Кыргызстану и благополучия кыргызстанцам.