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Власть

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал о планах на 2018 год

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым, торага Жогорку Кенеша Дастаном Джумабековым и председателем Верховного суда Айныш Токбаевой. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства. 

Президент поздравил всех с Новым годом, ветвям власти пожелал благополучия и успешной работы, направленной на развитие государства и повышение благосостояния кыргызстанцев.

«Несмотря на то, что уходящий год был нелегким, в целом он был положительным. 2017 год завершается ощутимым ростом и значимыми результатами во всех сферах жизни страны», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

На 2018 год стоят большие задачи, совместными усилиями будем развивать страну, укреплять стабильность и улучшать социально-экономическое положение кыргызстанцев.

Сооронбай Жээнбеков
Глава государства пожелал процветания Кыргызстану и благополучия кыргызстанцам.
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