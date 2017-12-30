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Власть

Президент Кыргызстана подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон  «О ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза». Документ принят Жогорку Кенешем сегодня. 

Целью договора является обеспечение единых правил таможенного регулирования на всем пространстве Евразийского экономического союза. Таможенный кодекс ЕАЭС— один из основных документов нормативно-правовой базы союза.

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Он заменит действующий Таможенный кодекс и отдельные международные соглашения по вопросам таможенного регулирования, которые заключены при формировании договорно-правовой базы ЕАЭС. 

Отмечается, что  нормативный документ повысит уровень унификации и согласованности таможенного регулирования в ЕАЭС.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
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