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Власть

Президент поручил полностью укомплектовать состав Конституционной палаты

«Для полноценной работы Конституционной палаты необходимо полностью укомплектовать ее состав», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Конституционной палаты Верховного суда Эркинбеком Мамыровым.

Как отметила пресс-служба главы государства, по закону палата должна состоять из 11 судей, сегодня же в ней работают только 10 человек.

«Необходимо рассмотреть возможность направить вопрос обеспечения и защиты прав и свобод граждан новому составу Совета по отбору судей», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул высокую роль палаты как органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего политическую стабильность в Кыргызстане.
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