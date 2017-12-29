Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщило издание rg.ru.

«Для него это такой семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой, — отметил представитель Кремля. — Так же будет традиционно и в этом году».

В 2013 году Владимир Путин встретил Новый год вместе с дальневосточниками в Хабаровске: решил быть в эти минуты с пострадавшими от паводка людьми.

На вопрос, будет ли президент работать в январские каникулы, его пресс-секретарь ответил так: «Мы ничего не можем исключать: мы находимся в постоянной готовности, фактически на рабочем месте».